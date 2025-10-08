Mãe de Maddie relata 'ansiedade' por assédio de jovem que dizia ser sua filha

Kate McCann, mãe da menina Madeleine, desaparecida em 2007 em Portugal, relatou, nesta quarta-feira (8), perante a justiça britânica, a "ansiedade" provocada por uma jovem polonesa que dizia ser sua filha e é julgada por assédio no Reino Unido.

O julgamento de Julia Wandelt, de 24 anos, começou na última segunda-feira no tribunal de Leicester, no centro da Inglaterra.

Esta polonesa, detida em fevereiro de 2025, é acusada de ter telefonado e escrito em várias ocasiões durante mais de dois anos e meio aos pais de Maddie, Kate e Gerry McCann, e de ter ido à casa do casal.

"O nível de estresse e ansiedade que isto me causou aumentou com o tempo", relatou Kate McCann ao tribunal. A mãe da menina só se sentiu "realmente mais tranquila" após a detenção de Julia Wandelt.

Madeleine McCann, então com três anos, desapareceu em maio de 2007 de um apartamento de veraneio em Algarve, no sul de Portugal, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo.

Seu desaparecimento, que nunca foi esclarecido, teve grande repercussão mundial.

Segundo a acusação, em abril de 2024, Julia Wandelt ligou mais de 60 vezes em um único dia para os pais de Maddie. Em uma mensagem gravada na secretária eletrônica da família, ela implorou por uma oportunidade de ser ouvida. "Não sou mentirosa", afirmou.

Julia Wandelt é julgada juntamente com Karen Spragg, de 61 anos, também acusada de assédio.

As duas acusadas, que negam os crimes, foram juntas à casa dos McCann em dezembro de 2024.