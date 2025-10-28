Maduro não representa valores de 'democracia e liberdade', diz presidente eleito da Bolívia

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, disse nesta terça-feira (28) que Nicolás Maduro não representa os valores de "democracia e liberdade", após as críticas do mandatário venezuelano por rechaçar sua presença e a dos dirigentes de Cuba e Nicarágua em sua posse.

Paz, que assume a presidência em 8 de novembro, anunciou que não deseja que os três dirigentes estejam presentes nesse dia porque não os considera democráticos.

O futuro governo marcará uma mudança radical em relação à esquerda que governou a Bolívia durante os últimos 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luis Arce.

Nessas duas administrações, a Bolívia fez parte do eixo formado por Caracas, Havana e Manágua, e virou as costas aos Estados Unidos.

Na segunda-feira em Caracas, Maduro classificou a decisão de Paz como um ato de "traição" e disse que os três países foram alvo de uma "agressão descarada e injustificada".

Na rede social X, Paz indicou que construirá "um país melhor [...] sem ódios, sem divisão e sem perseguição" e que o fará em "democracia e liberdade".

"A Bolívia representa esses valores. Você, senhor Maduro, representa todo o contrário", escreveu o futuro presidente do país andino.

Em outra mensagem, Paz também contou que, quando viveu exilado na Venezuela na década de 1970, foi acolhido pelo povo venezuelano, por isso será "eternamente grato".

Esta semana, Paz viaja aos Estados Unidos com o objetivo de restabelecer relações diplomáticas, rompidas por Morales em 2008, e abrir seu país para a ajuda de organizações financeiras internacionais, que foi desdenhada nos últimos 20 anos pelos governos de esquerda.