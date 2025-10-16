Mundo

Resposta de Caracas
Notícia

Maduro chama autorização de Trump para ações da CIA na Venezuela de "golpe de Estado" dos EUA

Mais cedo, o norte-americano declarou que avalia expandir a presença militar na região, incluindo possíveis ataques terrestres à Venezuela

Zero Hora

