Macron diz que petroleiro na costa da França está ligado à "frota sombra" de petróleo da Rússia

O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta quarta-feira, 01, que um petroleiro imobilizado na costa atlântica da França cometeu "infrações muito graves" e o vinculou à chamada "frota sombra" da Rússia. Forças navais francesas embarcaram à força no navio há alguns dias a pedido de promotores que suspeitavam de irregularidades, disse um oficial militar. O escritório do promotor na cidade francesa de Brest disse que uma investigação judicial foi aberta sobre a "recusa em cooperar" da tripulação e a "falta de justificativa da nacionalidade do navio".