Lula fala com Trump por videochamada na manhã desta segunda (6)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião por videochamada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã desta segunda-feira, 6, apurou o Estadão/Broadcast. Em setembro, na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Trump disse que haveria um encontro entre os dois.

Na ocasião, o presidente dos EUA discursou logo após Lula. Segundo Trump, o presidente brasileiro parece "um homem muito agradável" e, no breve encontro que tiveram no local, houve uma "química excelente" entre eles.

Nesta manhã, Lula está reunido com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio da Alvorada.