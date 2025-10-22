Mundo

Lula e Trump se reunirão no domingo durante cúpula na Malásia

Na última quinta-feira (16), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve em Washington para articular uma futura conversa entre os dois presidentes

Zero Hora

