Lula e Trump se reunirão no domingo durante cúpula na Malásia

Conversa entre Trump e Lula deve abordar questões econômicas e comerciais.

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos confirmaram que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump ocorrerá no próximo domingo (26), durante a abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lumpur, na Malásia.

O horário exato da reunião ainda está sendo definido, segundo fontes diplomáticas. Após a cerimônia de abertura, Lula participará de reuniões bilaterais com líderes da região, incluindo o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. As informações são do jornal O Globo.

A diferença de fuso horário entre Kuala Lumpur e Brasília é de 11 horas. A abertura do evento está prevista para as 10h (horário local), o que corresponde às 23h de sábado (25) no Brasil. As reuniões bilaterais devem ocorrer nas primeiras horas de domingo, pelo horário de Brasília.

O encontro entre Lula e Trump está sendo articulado pelas chancelarias dos dois países. Há cerca de duas semanas, os presidentes conversaram por telefone por aproximadamente 30 minutos. Na última quinta-feira (16), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve em Washington para uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

O foco das duas conversas foi relacionado às economias dos países — como as tarifas importas pelo país norte-americano sobre produtos brasileiros.

Durante sua viagem à Ásia, o presidente Lula realizará duas visitas oficiais como chefe de Estado. Na quinta-feira (23), estará em Jacarta para uma reunião com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. No sábado (25), encontrará o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Em ambos os países, está prevista a participação de Lula em fóruns empresariais.

Nos dias 26 e 27, o presidente brasileiro participará da cúpula da Asean. Será a primeira vez que um presidente do Brasil estará presente em uma reunião do bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também foi convidado e confirmou presença.

Negociações com os EUA têm "avançado bem", diz Alckmin

Nesta terça-feira (21), em entrevista à Record, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a suspensão da tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros poderá ocorrer depois da conversa entre Trump e Lula.

— Acho que é uma hipótese - suspender os 40% ou acelerar as negociações. Mas acho que há espaço para isso — declarou Alckmin.

Para o presidente em exercício, as negociações com os EUA têm "avançado bem". Lula pediu ao presidente americano que a sobretaxa seja suspensa durante as negociações entre os dois países.