Lula e Janja se encontram com papa Leão XIV no Vaticano

Em viagem à Itália para o Fórum Mundial da Alimentação 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva se encontraram nesta segunda-feira (13) com o papa Leão XIV. A conversa ocorreu no Vaticano.

Esta é a primeira vez que Lula se reúne com o sucessor do papa Francisco. De acordo com o g1, o encontro entre os dois estava sendo costurado pelo governo nos últimos dias, e teria contado com ligações do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira ao cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e articulação da embaixada brasileira na Itália junto à Santa Sé.

Em abril deste ano, Lula esteve em Roma para participar do velório do papa Francisco.

Em mandatos anteriores, Lula se reuniu com outros papas como João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

Fórum Mundial da Alimentação 2025

Nesta segunda-feira, Lula encerrará a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Além disso, deve inaugurar o espaço que sediará o Mecanismo de Apoio da Aliança, que funcionará como o secretariado da iniciativa.