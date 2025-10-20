Louvre permanece fechado após roubo de joias

Operação de roubo de joias no Louvre levou apenas sete minutos. DIMITAR DILKOFF / AFP

O Louvre permanece fechado nesta segunda-feira (20), um dia após um roubo executado por quatro pessoas, que levaram oito "joias da coroa da França", anunciou o museu à AFP.

— O museu não abrirá hoje (segunda) — informou uma fonte da direção do museu, que permaneceu fechado para os visitantes no domingo (19) após o assalto.

O roubo aconteceu por volta das 9h30min de domingo (4h30min em Brasília), quando o museu, o mais visitado do mundo, já estava aberto. De acordo com o site do Louvre, o local abre às segundas-feiras e fecha às terças. Não há confirmação de quando a visitação será retomada.

— Os ladrões conseguiram colocar um elevador de carga na via pública, fazer com que pessoas subissem em poucos minutos para extrair joias de valor inestimável e passar uma imagem deplorável da França — disse nesta segunda-feira o ministro da Justiça do país, Gérald Darmanin, à rádio France Inter.

Os criminosos quebraram as vitrines com uma pequena motosserra, em uma operação que durou apenas sete minutos. Entre os objetos roubados, todos do século 19, estão o colar do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia, composto por oito safiras e 631 diamantes, segundo o site do Louvre.