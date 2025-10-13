Líderes mundiais assinam acordo de cessar-fogo em Gaza

Presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu a desmilitarização do grupo terrorista Hamas. YOAN VALAT / POOL

Reunidos no Egito, líderes mundiais que participam da chamada "cúpula da paz" assinaram o acordo de cessar-fogo em Gaza nesta segunda-feira (13). O encontro aconteceu no início da tarde, pelo horário de Brasília, em Sharm El-Sheik.

Representantes dos dois lados do conflito — Israel e o grupo terrorista Hamas — não estiveram presentes no evento. De acordo com a assessoria do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, a ausência aconteceu devido à proximidade com um feriado judaico.

O documento foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por autoridades de outros três países, que participaram, junto com os EUA, na mediação entre Israel e o grupo terrorista Hamas. São eles:

Abdul Fatah Al Sisi , presidente do Egito

, presidente do Egito Tamim bin Hamad Al Thani , emir do Catar

, emir do Catar Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

— Isso não é apenas o fim da guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança — disse Trump, complementando:

— É o novo amanhecer da reconstrução. Talvez não seja a mais fácil das reconstruções, mas acho que nós fizemos muito da parte mais dura. Nós teremos que reconstruir, nós sabemos construir melhor do que qualquer outro — declarou Trump.

Al Sisi defendeu o direito dos palestinos de viver em um "estado independente", ao lado de Israel.

A reunião contou ainda com as presenças de outras autoridades como o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, da premiê da Itália, Giorgia Meloni, do premiê do Reino Unido, Keir Starmer e do presidente da França, Emmanuel Macron.

Desarmamento do Hamas

Em discurso após assinatura do acordo, Donald Trump afirmou que o grupo terrorista Hamas precisa ser desmilitarizado. Ao se referir sobre a reconstrução da Faixa de Gaza, Trump argumenta que os 20 países que integram a cúpula da paz não querem financiar "derramamento de sangue e ódio". Por isso, defende que o Hamas entregue suas armas.

— Todos concordamos que o apoio a Gaza deve ser feito para elevar o próprio povo, mas não queremos financiar nada que tenha a ver com derramamento de sangue, ódio e terror. Por essa mesma razão, também concordamos que a reconstrução de Gaza exige que ela seja desmilitarizada — declarou.

Leia Mais Discurso de Donald Trump é interrompido por protesto de parlamentares; veja o momento

Reféns libertados

Antes da assinatura do acordo, ainda na madrugada desta segunda, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos que eram mantidos em cativeiro pelo grupo há mais de dois anos. A medida fazia parta das exigências para o cessar-fogo.