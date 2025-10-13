Mundo

No Egito
Líderes mundiais assinam acordo de cessar-fogo em Gaza

Evento ocorreu horas depois de o grupo terrorista Hamas libertar 20 reféns israelenses. Presidente dos EUA, Donald Trump, citou "fim de uma era de terror" e projetou a reconstrução da região

