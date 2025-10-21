Líderes europeus e Zelenski expressam 'forte apoio' a postura de Trump para paz na Ucrânia

Líderes europeus e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, reafirmaram o desejo de paz "justa e duradoura" na Ucrânia e sinalizaram forte apoio à posição do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os combates no conflito contra a Rússia devem parar imediatamente, em declaração conjunta publicada nesta terça-feira, 21. O texto afirma que a linha de contato atual deve ser o ponto de partida das negociações para um cessar-fogo.

"Continuamos comprometidos com o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força", diz o texto, que alega que o presidente russo, Vladimir Putin, "continua a escolher a violência e a destruição".

Os europeus ainda ressaltam que a Ucrânia deve estar na posição mais forte possível - "antes, durante e após qualquer cessar-fogo" - e citam a importância de aumentar a pressão sobre a economia da Rússia e sua indústria de defesa, "até que Putin esteja pronto para fazer a paz". "Estamos desenvolvendo medidas para usar todo o valor dos ativos soberanos imobilizados da Rússia para que a Ucrânia tenha os recursos de que precisa", acrescenta.