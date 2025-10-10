Lecornu é nomeado primeiro-ministro da França quatro dias após renunciar ao cargo

Exatos quatro dias após renunciar, nesta sexta-feira (10), Sébastien Lecornu voltou a ser nomeado como primeiro-ministro da França. A decisão é do presidente, Emmanuel Macron.
"O presidente nomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e o encarregou de formar o governo" informou a Presidência francesa em um comunicado breve, sem dar mais detalhes.
Lecornu tem 39 anos e se autodefine como um "monge soldado". Ele terá a missão de buscar uma maioria parlamentar para aprovar o orçamento da França para 2026, que permita reduzir a elevada dívida pública.
A renúncia na segunda-feira agravou a profunda crise política na França desde as eleições legislativas de 2024, que deixaram a Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maioria e dividida em três blocos principais: esquerda, centro-direita e extrema direita.