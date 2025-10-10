Lecornu é nomeado primeiro-ministro da França quatro dias após renunciar ao cargo

Sébastien Lecornu assumiu o cargo pela primeira vez no dia 9 de setembro. LUDOVIC MARIN / AFP

Exatos quatro dias após renunciar, nesta sexta-feira (10), Sébastien Lecornu voltou a ser nomeado como primeiro-ministro da França. A decisão é do presidente, Emmanuel Macron.

"O presidente nomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e o encarregou de formar o governo" informou a Presidência francesa em um comunicado breve, sem dar mais detalhes.

Lecornu tem 39 anos e se autodefine como um "monge soldado". Ele terá a missão de buscar uma maioria parlamentar para aprovar o orçamento da França para 2026, que permita reduzir a elevada dívida pública.