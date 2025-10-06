Lecornu confirma 'negociações finais' até o dia 8 a pedido de Macron, horas após renunciar

Horas após anunciar renúncia, o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, confirmou nesta segunda-feira, 6, que conduzirá um rodada de "negociações finais" com forças políticas em busca da "estabilidade do país".
Em reunião no Palácio do Eliseu, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia solicitado ao premiê que realizasse novas conversas.
"Direi ao Chefe de Estado na quarta-feira à noite se isso é possível ou não, para que ele possa tirar todas as conclusões necessárias", escreveu Lecornu, em breve publicação no X.