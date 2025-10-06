Kremlin vê com otimismo apoio de Trump à proposta de Putin sobre tratado nuclear

O Kremlin saudou nesta segunda-feira, 6, os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a proposta do líder russo, Vladimir Putin, de estender por um ano o tratado de controle de armas nucleares New START. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que a reação de Trump "dá motivos para otimismo" sobre a possibilidade de Washington apoiar a iniciativa russa.

Putin propôs a prorrogação do acordo, que expira em fevereiro, argumentando que seu fim seria "desestabilizador" e poderia estimular a proliferação nuclear.

Ele sugeriu usar o período adicional para negociar um tratado sucessor mais amplo, que inclua armas táticas e novos sistemas estratégicos desenvolvidos pela Rússia. "O trabalho continua e trará resultados", disse o presidente em um fórum internacional.

Moscou também reiterou que cabe aos EUA convencer a China a participar de futuras negociações, uma ideia rejeitada por Pequim, e defendeu que os arsenais nucleares do Reino Unido e da França, membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sejam incluídos em um eventual acordo.

Putin reconheceu que há resistência à extensão do New START nos Estados Unidos, mas declarou que "se eles não precisam disso, nós também não precisamos. Estamos confiantes em nosso escudo nuclear".

Assinado em 2010 por Barack Obama e Dmitry Medvedev, o tratado limita cada país a 1.550 ogivas e 700 mísseis e bombardeiros. Analistas alertam que sua não renovação pode reacender uma corrida armamentista nuclear. Fonte: Associated Press