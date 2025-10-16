Justiça da União Europeia entende que cães têm o mesmo valor que bagagem comum em voos

Tribunal da UE concluiu que cães podem ser levados como bagagem e entendidos como tal para fins de indenização. Marco Favero / Diário Catarinense

No entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), um cão pode ser considerado uma bagagem comum e não merece indenização maior em caso de perda. Em decisão publicada nesta quinta-feira (16), a Corte deu razão à companhia Iberia em ação judicial de uma passageira cujo animal de estimação desapareceu.

"O fato de a proteção do bem-estar animal ser um objetivo de interesse geral reconhecido pela União Europeia não impede que os animais sejam transportados como 'bagagem' e considerados como tal para fins de responsabilidade por perda", afirmou o tribunal em seu parecer.

De acordo com os fatos descritos pela Corte, em 22 de outubro de 2019, uma passageira viajou com sua mãe e seu cão em um voo da Iberia, de Buenos Aires para Barcelona. Devido ao seu tamanho e peso, o cachorro teve de viajar no porão.

A passageira não fez a declaração especial de interesse ou valor, opção oferecida no check-in de bagagem especial e que tem um custo. O cão fugiu enquanto era levado para o avião e nunca foi recuperado.

A tutora pediu indenização de 5 mil euros (cerca de R$ 31.686,00) por danos morais e, embora a Iberia tenha assumido a responsabilidade e aceitado pagar indenização, considerou que o valor deveria ser limitado ao estabelecido para bagagem despachada.