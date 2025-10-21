Justiça espanhola autoriza extradição para EUA de ex-alto funcionário da ONU

A Justiça espanhola anunciou, nesta terça-feira (21), que concordou em extraditar um ex-alto funcionário de uma agência da ONU para os Estados Unidos, onde é requisitado para ser julgado por supostamente cometer uma fraude que custou milhões de dólares à organização.

A Audiência Nacional, um tribunal encarregado de assuntos considerados sensíveis, "concordou em extraditar o ex-diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), Vitaly Vanshelboim, para os Estados Unidos", indicou em um comunicado.

Um tribunal interno da ONU havia decidido no ano passado que o ucraniano Vanshelboim recebeu secretamente 3 milhões de dólares (16,1 milhões de reais em 2024) em presentes, incluindo um novo carro Mercedes, de um empresário britânico enquanto investia mais de 58 milhões de dólares (312 milhões de reais em 2024) da ONU nas empresas desse homem.

Na época, Vanshelboim era subdiretor da UNOPS, uma agência pouco conhecida que atua como uma espécie de contratante geral para outros braços da organização.

Vanshelboim foi afastado de seu cargo em 2021 enquanto a ONU investigava as acusações e finalmente demitido no início de 2023.