Julgamento pela morte de ex-jogador de rúgbi argentino Aramburu será em setembro de 2026

O julgamento de dois militantes de extrema-direita suspeitos da morte do ex-jogador de rúgbi argentino Federico Martín Aramburu será realizado em setembro de 2026 no Tribunal Penal de Paris, informaram à AFP fontes próximas ao caso, confirmando uma notícia publicada no jornal Ici Pays Basque.

De 7 a 25 de setembro de 2026, Loïk le Priol, ex-militante da organização estudantil de extrema-direita Groupe Union Défense (GUD) e ex-membro do comando de operações especiais da Marinha francesa, será julgado por homicídio, enquanto Romain Bouvier será julgado por tentativa de homicídio.

Lyson R., companheira de Loïk Le Priol, acusada especialmente de ter levado Romain Bouvier em seu Jeep até a vítima, deverá responder por cumplicidade em tentativa de homicídio.

Anthony R. será julgado por abrigar um fugitivo e por subtração de um objeto para obstruir a investigação.

Na manhã de 19 de março de 2022, Federico Martín Aramburu, de 42 anos e com 22 jogos pela seleção argentina, encontrou-se com um de seus amigos, Shaun Hegarty, outro jogador de rúgbi, em um bar no Boulevard Saint-Germain, em Paris. Naquele dia, eles deviam ir ao Stade de France para assistir ao jogo França-Inglaterra pelo torneio Six Nations de rúgbi.

Houve um desentendimento no terraço do bar entre Loïk Le Priol e Romain Bouvier. Os dois atletas deixaram o estabelecimento a pé.

Mais tarde, ambos foram alcançados pelos dois militantes de extrema-direita, que atiraram no ex-jogador argentino em duas situações sucessivas, ferindo-o mortalmente antes de fugir.

Após uma série de reviravoltas ao longo da investigação, a Justiça acabou considerando que não havia um "propósito criminoso comum" entre todos os acusados.

Por isso, apenas Loïk Le Priol, que deu o tiro mortal em Aramburu deve responder por homicídio, enquanto Romain Bouvier, que o feriu na coxa e no flanco, responde por tentativa de homicídio.

A morte de Federico Martín Aramburu, que desde que se aposentou do esporte morava em Biarritz, causou grande comoção no mundo do rúgbi.