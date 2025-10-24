Julgamento contra jornalistas, entre eles um da AFP, é adiado na Turquia

O julgamento de quatro jornalistas turcos, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, detidos durante as manifestações da oposição em março, foi adiado nesta sexta-feira (24) para o dia 27 de novembro pelo tribunal penal de Istambul, constatou a AFP.

Os repórteres detidos cobriam a onda de protestos desencadeada pela detenção do prefeito de Istambul e principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, que permanece detido.

Os jornalistas foram libertados após vários dias de detenção.

Além do fotógrafo da Agence France-Presse, também foram convocados a comparecer o fotógrafo independente Bulent Kiliç, o repórter do canal Now Haber Ali Onur Tosun e a jornalista independente Zeynep Kuray.

"Sou jornalista há quinze anos, mas nunca havia sido detido em minha casa, ao amanhecer, sob o olhar dos meus filhos", declarou Yasin Akgül ao tribunal.

"Estes jornalistas estavam apenas fazendo o seu trabalho, não há crime algum", afirmou o advogado deles, Me Kemal Kumkumoglu, ao tribunal, solicitando a absolvição.

Milhares de manifestantes e mais de uma dezena de jornalistas, assim como advogados, foram detidos durante estas manifestações multitudinárias. Eles foram acusados de violar a lei sobre manifestações e reuniões públicas e, em teoria, enfrentam penas de até três anos de prisão.

"O dossiê de acusação contra o nosso fotógrafo [Yasin Akgül], que apenas fazia o seu trabalho cobrindo eventos de interesse público, está vazio", declarou Phil Chetwynd, diretor de Informação da AFP, afirmando que a agência "espera a sua absolvição total".

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou uma "conspiração para encobrir a brutalidade policial" exercida durante as manifestações.