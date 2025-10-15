Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Uma juíza federal dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira (15) uma ação movida por um grupo de jovens americanos que alegavam que a promoção dos combustíveis fósseis pelo presidente Donald Trump violava seus direitos inalienáveis.

Em sua decisão, a juíza Dana Christensen declarou que, embora os jovens demandantes tenham apresentado provas contundentes demonstrando que as ordens executivas do governo desestabilizariam ainda mais o clima e os prejudicariam, ela não tinha jurisdição para intervir.

O caso Lighthiser vs. Trump é emblemático de uma tendência mundial de ações judiciais para forçar medidas contra a crise climática, diante da inércia política ou da resistência dos líderes.