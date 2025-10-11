José Jerí será o 7º presidente do Peru em 5 anos; ele assume após impeachment de Dina Boluar

Sétimo presidente do Peru em cinco anos, José Jerí, de 38 anos, assumiu o posto na sexta-feira, 10, com declarações pedindo "calma e tranquilidade" e também defendendo a "guerra contra a delinquência", que apontou como a sua prioridade número um. Ele tomou posse como interino após o impeachment da agora ex-presidente Dina Boluarte em meio a uma crise de segurança no país.

Uma das primeiras agendas públicas de Jerí foi liderar uma operação federal em presídios na madrugada deste sábado, 11. Um dos objetivos da ação era identificar casos de extorsão realizados de dentro das cadeias. Segundo nota da presidência, celulares foram encontrados com detentos.

"O crime não descansa, nós também", reforçou em postagem nas redes sociais em que aparece em meio às forças policiais do país. "Seguiremos combatendo a delinquência nas 24 horas do dia, nos sete dias da semana. Sem trégua, sem medo e com decisão", apontou.

Advogado, Jerí estava na presidência do Congresso peruano desde julho, após uma rápida ascensão política desde que se tornou deputado, em 2021. É considerado como um político de direita e conservador.

Ao tomar posse diante do Parlamento, reiterou a postura de combate ao crime organizado, assim como falou da importância de eleições "transparentes" em 2026. "O principal inimigo está nas ruas, nas gangues e organizações criminosas. Eles são nossos inimigos hoje, e devemos declarar guerra a eles", declarou.

A "inabilidade política" para conter o aumento da criminalidade foi um dos principais motivos atribuídos ao impeachment. A destituição ocorreu horas após um caso de grande repercussão: o ataque a tiros no show da banda Agua Marina, em Lima - que deixou um morto e diversos feridos.

Jerí deve ocupar o cargo até julho de 2026, três meses após as eleições presidenciais realizadas em abril. O Peru vive grande instabilidade política nos últimos cinco anos: desde 2018, três presidentes foram destituídos, enquanto dois renunciaram antes do possível impeachment.

Com a posse, voltaram a ganhar destaque os questionamentos sobre uma acusação de abuso sexual contra Jerí, feita em dezembro do ano passado. O caso, porém, foi arquivado, segundo a imprensa local. Além disso, postagens antigas de Jerí em redes sociais, com conteúdo apontado como machista, foram resgatadas e geraram repercussão.

Presidente deposta diz que não vai deixar o país

Em comunicado, o Ministério Público informou que a ex-presidente Dina Boluarte é investigada em um caso de lavagem de dinheiro, supostamente ocorrido em 2019. O órgão requereu à Justiça que ela seja impedida de deixar o país. Boluarte havia assumido o governo em 2022, após outro impeachment, tendo sido vice-presidente anteriormente.