Johnson & Johnson é processada no Reino Unido por talcos suspeitos de causar câncer

A gigante farmacêutica Johnson & Johnson, dos Estados Unidos, é alvo de uma ação coletiva no Reino Unido por talcos suspeitos de conter amianto e que teriam causado câncer em milhares de pessoas, informou nesta quinta-feira (16) o KP Law, escritório de advocacia que afirma representar, pelo menos, 3 mil pessoas.
A ação foi encaminhada ao Tribunal Superior de Londres e pede uma indenização que pode chegar a mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões na cotação atual).
A denúncia, "que abrange o período de 1965 a 2023, detalha como a Johnson & Johnson sabia que seus produtos à base de talco continham fibras cancerígenas, incluindo amianto, há mais de 50 anos e optou por mantê-los no mercado", indicou o escritório de advocacia em um comunicado.
Os usuários deste produto, retirado do mercado britânico em 2023 – três anos após sua proibição nos Estados Unidos e no Canadá – teriam desenvolvido diferentes tipos de câncer, especialmente na pleura, no peritônio e nos ovários.
Posição da empresa
Em 2023, a Johnson & Johnson separou sua divisão de produtos de consumo massivo e cuidados pessoais, dando origem a uma nova empresa independente chamada Kenvue.
Contactada pela AFP, a Johnson & Johnson considera que a Kenvue herdou "todas as obrigações presumíveis relacionadas aos litígios sobre o talco fora dos Estados Unidos e do Canadá".
Um porta-voz da Kenvue afirmou, por sua vez, que "anos de testes realizados por laboratórios independentes e renomados, universidades e autoridades sanitárias no Reino Unido e em todo o mundo" comprovam que o produto é seguro, "não contém amianto e não causa câncer".
Tentativa de acordo
Em abril, a justiça norte-americana rejeitou uma oferta da Johnson & Johnson, que propunha, sem reconhecer sua responsabilidade, pagar cerca de US$ 8 bilhões (R$ 43,7 bilhões) em 25 anos para resolver 90 mil ações civis nos Estados Unidos relacionadas a problemas de ovários (99,75% das denúncias atuais).
Desde julho de 2024, o talco é classificado como provavelmente cancerígeno pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS).
No entanto, uma síntese de estudos publicada em janeiro de 2020, que incluiu 250 mil mulheres nos Estados Unidos, não encontrou um vínculo estatístico entre o uso de talco nos órgãos genitais e o risco de câncer de ovário.