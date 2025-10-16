Johnson & Johnson é processada no Reino Unido por talcos suspeitos de causar câncer

Amianto seria um dos itens identificados no talco. Reprodução

A gigante farmacêutica Johnson & Johnson, dos Estados Unidos, é alvo de uma ação coletiva no Reino Unido por talcos suspeitos de conter amianto e que teriam causado câncer em milhares de pessoas, informou nesta quinta-feira (16) o KP Law, escritório de advocacia que afirma representar, pelo menos, 3 mil pessoas.

A ação foi encaminhada ao Tribunal Superior de Londres e pede uma indenização que pode chegar a mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões na cotação atual).

A denúncia, "que abrange o período de 1965 a 2023, detalha como a Johnson & Johnson sabia que seus produtos à base de talco continham fibras cancerígenas, incluindo amianto, há mais de 50 anos e optou por mantê-los no mercado", indicou o escritório de advocacia em um comunicado.

Os usuários deste produto, retirado do mercado britânico em 2023 – três anos após sua proibição nos Estados Unidos e no Canadá – teriam desenvolvido diferentes tipos de câncer, especialmente na pleura, no peritônio e nos ovários.

Posição da empresa

Em 2023, a Johnson & Johnson separou sua divisão de produtos de consumo massivo e cuidados pessoais, dando origem a uma nova empresa independente chamada Kenvue.

Contactada pela AFP, a Johnson & Johnson considera que a Kenvue herdou "todas as obrigações presumíveis relacionadas aos litígios sobre o talco fora dos Estados Unidos e do Canadá".

Um porta-voz da Kenvue afirmou, por sua vez, que "anos de testes realizados por laboratórios independentes e renomados, universidades e autoridades sanitárias no Reino Unido e em todo o mundo" comprovam que o produto é seguro, "não contém amianto e não causa câncer".

Tentativa de acordo

Em abril, a justiça norte-americana rejeitou uma oferta da Johnson & Johnson, que propunha, sem reconhecer sua responsabilidade, pagar cerca de US$ 8 bilhões (R$ 43,7 bilhões) em 25 anos para resolver 90 mil ações civis nos Estados Unidos relacionadas a problemas de ovários (99,75% das denúncias atuais).

Desde julho de 2024, o talco é classificado como provavelmente cancerígeno pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS).