Furacão Melissa chega na Jamaica e deixa sete pessoas mortas

Subiu para sete o número de mortos por conta da passagem do furacão Melissa no Caribe. Esta que é a tempestade mais forte do ano, deixou três vítimas na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana.

Os ventos e chuva intensa chegaram na Jamaica nesta segunda-feira (27), com a aproximação do fenômeno que pode causar uma destruição "massiva", a pior já registrada na ilha, segundo o primeiro-ministro do país.

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, afirmou que o extremo oeste da ilha enfrentava a pior destruição e pediu aos moradores que se retirassem.

— Não acredito que haja qualquer infraestrutura nesta região que possa suportar uma tempestade de categoria 5, então pode haver perturbações significativas — disse à CNN.

Com vento de 280 km/h, o furacão alcançou a categoria 5, a maior na escala Saffir-Simpson. O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos anunciou que horas antes que "os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas pioram na Jamaica ao longo do dia e durante a noite". A forte chuva, combinada com ventos intensos, podem causar devastação na escalada dos furacões históricos Maria, em 2017, ou Katrina, em 2005.

Apesar das ordens de evacuação, muitos moradores da Jamaica decidiram permanecer.

— Simplesmente não quero ir embora — disse à AFP Jennifer Ramdial, uma pescadora da região histórica costeira de Port Royal, em Kingston.

Holness afirmou que a evacuação era "para o bem nacional, para salvar vidas".

— Vocês foram avisados. Agora depende de cada um usar essa informação para tomar a decisão correta — disse durante uma coletiva de imprensa.

Furacão catastrófico

Parte do impacto do Melissa vem de seu ritmo lento: o furacão avança mais devagar que uma pessoa caminha, a apenas 5 km/h ou menos, o que o faz permanecer mais tempo em cada local por onde passa.

O fenômeno também ameaça o leste de Cuba, assim como o sul das Bahamas e o arquipélago das Ilhas Turcas e Caicos, um território britânico. Em Cuba, onde há dificuldades para financiar informações preventivas por causa da falta de eletricidade, as autoridades aceleraram os preparativos para enfrentar na terça-feira os efeitos de Melissa.

O Conselho de Defesa Nacional declarou nesta segunda-feira uma "fase de alerta" em seis províncias do leste: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma e Las Tunas. As autoridades conseguiram evacuar cerca de 650 mil pessoas nessas províncias, onde os moradores estocam alimentos e tentam prender os telhados das casas com cordas. As aulas e atividades de trabalho não foram essencialmente suspensas.

— Tenho muito medo porque é um furacão muito perigoso. Podem acontecer coisas sérias, pode destruir a casa da gente, levar o telhado... Tenho pânico do vento — contou à AFP Anabel Chacón, dona de casa de 62 anos que vive em uma casa de folhas de zinco em Bayamo, capital de Granma.

Os meteorologistas preveem cerca de um metro de chuva, inundações repentinas e penetrações de terra na Jamaica, no Haiti e na República Dominicana.

Ajuda humanitária

Enquanto a Jamaica mantém a respiração segura, várias entidades trabalham contra o tempo no sul da Flórida para preparar ajuda específica aos habitantes da ilha caribenha. A ONG Global Empowerment Mission (GEM), especializada em assistência humanitária em desastres, é uma das principais responsáveis ​​por esse esforço.

De sua sede em Doral, perto de Miami, uma organização recebe, embala e prepara o envio aéreo de alimentos, água e itens de primeira necessidade, no total, cerca de 22 toneladas de suprimentos com destino a Kingston.

