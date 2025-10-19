Após ataques e suspensão de ajuda humanitária, Israel retoma cessar-fogo em Gaza

Ataque israelense atingiu Gaza neste domingo (19) em resposta ao que o país considerou violação do cessar-fogo pelo Hamas. Eyad Baba / AFP

As Forças de Defesa de Israel anunciaram neste domingo (19) que vão retomar a aplicação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, conforme os termos do acordo assinado por israelenses e pelo Hamas, seguindo a "orientação do escalão político" do país.

"As Forças de Defesa de Israel continuarão a manter o acordo de cessar-fogo e responderão de forma firme a qualquer violação dele", diz o breve comunicado enviado pela instituição via Telegram.

O anúncio ocorreu pouco menos de uma hora depois da confirmação de que aviões israelenses lançaram dois ataques no sul de Gaza . Os ataques teriam sido uma retaliação ao que o país considerou uma violação do cessar-fogo por parte do Hamas. Em comunicado, o Hamas nega que tenha atacado militares israelenses.