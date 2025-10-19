Israel lança dois ataques aéreos sobre Gaza após acusar o Hamas de violar cessar-fogo

Ataque israelense atingiu Gaza neste domingo (19) em resposta ao que o país considerou violação do cessar-fogo pelo Hamas. Eyad Baba / AFP

Aviões israelenses lançaram dois ataques no sul de Gaza neste domingo (19), segundo testemunhas e informações da imprensa, como retaliação ao que o país considera uma violação do cessar-fogo por parte do Hamas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o grupo terrorista disparou um míssil antitanque contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.

Em comunicado, o Hamas nega que tenha atacado militares israelenses.

O governo israelense ainda não confirmou os bombardeios, mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou às forças de segurança que atuem "com força" contra alvos terroristas na Faixa de Gaza.

Um comunicado divulgado por seu gabinete afirma: "Após uma violação do cessar-fogo por parte do Hamas, o primeiro-ministro Netanyahu manteve consultas com o ministro da Defesa e funcionários de alto escalão de Segurança e ordenou uma ação com força contra alvos terroristas na Faixa de Gaza".

Cessar-fogo em risco?

As hostilidades ameaçam o cessar-fogo implementado em 10 de outubro, com base em um acordo promovido pelos Estados Unidos que também permitiu o retorno dos reféns a Israel.

Duas testemunhas palestinas disseram à AFP que foram registrados confrontos em uma parte de Rafah, ainda sob controle de Israel, seguidos por dois ataques aéreos.

Segundo uma das testemunhas, os "aviões de combate efetuaram dois ataques aéreos em Rafah, em uma zona sob controle militar israelense".

Outra testemunha afirmou que antes dos ataques ocorreram "confrontos" entre membros do grupo terrorista Hamas e um grupo armado palestino, também em uma zona "sob controle militar israelense".

Por sua vez, um oficial israelense afirmou à AFP que combatentes do Hamas haviam atacado as forças do país em uma zona sob controle de Israel, com tiros e um lança-granadas.

O oficial acrescentou que o fato representa "uma violação flagrante do cessar-fogo".