Israel identifica corpos de mais dois reféns devolvidos pelo Hamas

Corpos de Tamir Adar, 38 anos, e Aryeh Zalmanovich, 85, foram entregues como parte de acordo de cessar-fogo. IDF / Divulgação

Israel concluiu a identificação dos corpos de mais dois reféns devolvidos pelo Hamas, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quarta-feira (22). As autoridades identificaram o sargento-mestre Tamir Adar, 38 anos, e Aryeh Zalmanovich, 85.

Os corpos foram transportados em caixões pela Cruz Vermelha e entregues ao exército israelense na Faixa de Gaza. Uma cerimônia militar com a presença do rabino-chefe das forças de defesa de Israel estava marcada para o final do dia, informou o gabinete de Netanyahu.

Os dois foram mortos no Kibutz Nir Oz durante o ataque de 7 de outubro de 2023, por terroristas do Hamas, que desencadeou a guerra de dois anos.

Desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro, os restos mortais de 15 reféns foram devolvidos a Israel. Outros 13 ainda precisam ser recuperados em Gaza e entregues, um elemento-chave para manter o acordo.

Enquanto isso, o enterro de mais de 50 palestinos está marcado para esta quarta-feira em um cemitério em Deir al Balah, cidade na Faixa de Gaza. Os corpos foram expostos em frente ao hospital Nasser, em Khan Younis, antes do sepultamento. Os 50 estão entre os 165 corpos de palestinos que Israel já entregou.