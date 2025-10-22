Mundo

Cessar-fogo continua

Israel identifica corpos de mais dois reféns devolvidos pelo Hamas

Tamir Adar, 38 anos, e Aryeh Zalmanovich, 85, foram mortos no ataque ao Kibutz Nir Oz em 7 de outubro de 2023

Estadão Conteúdo

Redação*

