Israel identifica corpo de refém devolvido na segunda-feira pelo Hamas

Tal Haimi tinha 41 anos. IDF / Divulgação

Israel identificou nesta terça-feira (21) que o corpo de um refém entregue na segunda (20) pelo grupo terrorista Hamas era de Tal Haimi, um suboficial assassinado no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou, em comunicado, que a família do militar, que tinha 41 anos, foi notificada sobre a identificação.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, principal organização de parentes dos sequestrados, explicou que, na manhã de 7 de outubro, Tal Haimi "saiu para defender sua comunidade" no kibutz Nir Yitzhak.

Ele morreu nos combates, e os terroristas do Hamas levaram seu corpo para Gaza junto com os demais reféns.

Com esse corpo, o Hamas já devolveu 13 dos 28 reféns mortos que se comprometeu a entregar a Israel como parte do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro.

O acordo estabelecia que todos os reféns, vivos ou mortos, deveriam retornar a Israel até no máximo o dia 13 de outubro.

Leia Mais Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques