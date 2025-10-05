Israel e Hamas negociam no Egito o plano de Trump para paz em Gaza e libertação de reféns

Guerra na faixa de Gaza está prestes a completar dois anos no dia 7 de outubro. OMAR AL-QATTAA / AFP

Um alto dirigente do Hamas declarou que o grupo terrorista está interessado em alcançar um acordo para pôr fim a quase dois anos de guerra em Gaza. Conforme informações obtidas pela AFP, o objetivo seria iniciar "imediatamente" uma troca de prisioneiros com Israel.

Negociadores israelenses e do Hamas estão prestes a finalizar os detalhes do acordo durante conversas previstas para ocorrer neste domingo (5) e na segunda-feira (6), na cidade do Cairo, no Egito, após o grupo terrorista ter aprovado o plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O enviado americano Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, também são esperados no país africano para essas tratativas.

De acordo com o dirigente do Hamas, ouvido sob a condição de anonimato, o grupo irá manter negociações indiretas com a delegação israelense, enviada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

— O Hamas tem grande interesse em chegar a um acordo para acabar com a guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros. A ocupação não deve impedir a implementação do plano do presidente Trump. Se a ocupação tiver intenções genuínas de chegar a um acordo, o Hamas está disposto — acrescentou.

Uma fonte palestina próxima ao grupo terrorista disse à AFP que as duas delegações estarão no mesmo edifício:

— As negociações têm como objetivo discutir o cronograma para preparar as condições no terreno para a transferência dos reféns mantidos em Gaza, como prelúdio para o início do processo de troca de prisioneiros. Durante as comunicações com os mediadores, o Hamas insistiu que é essencial que Israel interrompa as operações militares em todas as áreas da Faixa de Gaza — acrescentou.

Segundo a fonte, paralelamente à cessação da atividade militar israelense, o Hamas e outras facções também interromperão suas operações e ações militares.

Benjamin Netanyahu afirmou, no último sábado (4), esperar anunciar a libertação completa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas nos próximos dias.