Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta positiva do Hamas ao plano de paz

Trump apresentou plano na segunda-feira (29) ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP / Divulgação

Israel anunciou na noite desta sexta-feira (3) que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns retidos pelo Hamas, após a resposta positiva do grupo terrorista ao plano de paz para Gaza proposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

"À luz da resposta do Hamas, Israel está se preparando para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump para a libertação de todos os reféns", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado.

O texto ainda diz que Israel vai seguir trabalhando em plena cooperação com o presidente dos Estados Unidos e sua equipe para colocar fim à guerra, "segundo os princípios estabelecidos por Israel".

Em pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, também nesta sexta, Trump afirmou que está "ansioso para que os reféns voltem para casa e para seus pais".

— Só quero que vocês saibam que este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos. É sem precedentes. Mas obrigado a todos, e obrigado a todos os grandes países que ajudaram. Recebemos uma ajuda tremenda. Todos estavam unidos no desejo de que esta guerra acabasse e de ver a paz no Oriente Médio. E estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos, e todos serão tratados de forma justa — afirmou.

Hamas diz estar disposto a libertar reféns

Nesta sexta, o Hamas disse estar disposto a libertar os reféns israelenses na Faixa de Gaza em resposta ao plano de cessar-fogo de Trump.

O comunicado ressalta que isso não significa que o grupo aceitou todo o plano apresentado pela Casa Branca.

O Hamas informou também que aceitaria entregar o governo da região, em Gaza, a um órgão independente formado por tecnocratas palestinos: "base com consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico".

"O movimento anuncia sua aprovação para a libertação de todos os reféns — vivos e mortos — de acordo com a fórmula de troca incluída na proposta do presidente Trump", disse o Hamas em um comunicado, acrescentando que estava pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes".

O plano de paz de Trump

A proposta é transformar Gaza em uma zona “desradicalizada”, livre de grupos armados. A região seria governada por um comitê palestino tecnocrático, com especialistas internacionais, que apoiará, ainda, na reconstrução do território.

Esse comitê será supervisionado por um órgão internacional, chamado "Conselho da Paz". O grupo será presidido por Trump e terá a participação do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

O plano também indica que o Hamas e outras facções ficariam proibidos de participar do governo de Gaza. Todos os túneis e fábricas de armas seriam destruídos. Uma Força Internacional de Estabilização, com apoio de países árabes, assumiria a segurança local e treinaria a polícia palestina.

Trump também defendeu a destruição do Hamas caso o grupo não aceite os termos do acordo.

Ponto a ponto do plano

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano

Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca incluiria também restos mortais de reféns

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump

O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia

Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político