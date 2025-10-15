Israel diz que recebeu mais dois corpos de reféns em Gaza; Hamas afirma ter entregue todos os restos mortais que recuperou

Desde segunda, Hamas entregou a Israel 20 reféns sobreviventes em troca de quase 2 mil prisioneiros. Bashar TALEB / AFP

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou, nesta quarta-feira (15), que a Cruz Vermelha entregou os corpos de mais dois reféns às forças israelenses na Faixa de Gaza.

"Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, dois caixões contendo os restos mortais de reféns, entregues às forças da IDF e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", afirmou o comunicado.

O exército israelense acrescentou que os caixões estavam em território israelense e "estão a caminho do Instituto Nacional de Medicina Legal para identificação".

Hamas afirmou por meio de um comunicado, também nesta quarta-feira, que já entregou todos os restos mortais de reféns mortos em Gaza aos quais conseguiu ter acesso.

Desde a segunda-feira (13), sob um acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente americano, Donald Trump, o Hamas entregou a Israel 20 reféns sobreviventes em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos libertados de prisões israelenses.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, anunciaram que tinham entregado todos os corpos que conseguiram encontrar e que precisariam de equipamento especializado para recuperar os demais das ruínas de Gaza.

"Quanto aos cadáveres restantes, requerem-se esforços extensivos e equipamento especial para sua recuperação e extração. Estamos fazendo um grande esforço para encerrar este tema", publicaram nas redes sociais.