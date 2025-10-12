Israel diz que pretende eliminar túneis do Hamas após entrega de reféns

Guerra completou dois anos no último dia 7. MENAHEM KAHANA / AFP

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse neste domingo (12) que o exército israelense pretende eliminar todos os túneis do grupo terrorista islâmico Hamas no território palestino após a libertação dos reféns. As informações são do Uol.

— O principal desafio de Israel após a fase de retorno dos reféns será a destruição de todos os túneis terroristas do Hamas em Gaza (...). Ordenei ao Exército que se prepare para esta missão.

As operações, segundo o ministro da Defesa de Israel, seriam realizadas dentro do "mecanismo internacional (...) sob a supervisão dos EUA".

O Hamas mantém um complexo subterrâneo sob a Faixa de Gaza, usado principalmente por seu braço armado. Israel afirma ter destruído parte da rede de túneis ao longo dos cerca de dois anos de guerra.

Cessar-fogo

Pelo acordo de cessar-fogo anunciado na quinta-feira (9), o Hamas deve entregar os 48 reféns israelenses, vivos ou mortos. Em contrapartida, Israel se compromete a libertar cerca de 2 mil palestinos presos pelo Exército israelense.