Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.
De acordo com texto enviado via Telegram neste domingo (19), em resposta, as forças israelenses iniciaram ataques na região para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares "utilizadas para atividades terroristas".
"Essas ações terroristas constituem uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo, e a IDF responderá com firmeza", menciona a mensagem.