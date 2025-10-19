Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques

Israel afirma que o Hamas violou cessar-fogo na Faixa de Gaza. Omar AL-QATTAA / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.

De acordo com texto enviado via Telegram neste domingo (19), em resposta, as forças israelenses iniciaram ataques na região para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares "utilizadas para atividades terroristas".