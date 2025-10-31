Israel devolve 30 corpos de palestinos a Gaza em troca de dois reféns mortos

No total, 225 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 15 israelenses. Bashar TALEB / AFP

Israel devolveu os corpos de 30 palestinos ao hospital Nasser nesta sexta-feira (31) em troca dos restos mortais de dois reféns israelenses entregues na quinta-feira (30) pelo grupo terrorista Hamas, informou a instituição, localizada no sul da Faixa de Gaza, à AFP. "Os corpos de 30 prisioneiros palestinos foram recebidos do lado israelense como parte do acordo de troca", declarou o hospital, situado em Khan Yunis.

No total, 225 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 15 israelenses, de acordo com os termos do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. Ainda restam 13 a serem entregues.

Os restos mortais dos reféns entregues na quinta-feira foram identificados como Amiram Cooper, 84 anos, e Sahar Baruch, 25 anos. Ambos foram sequestrados durantes os ataques de 7 de outubro de 2023.

Violações do acordo

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ordenou novos ataques ao Hamas na Faixa de Gaza na terça-feira (28) — dia em que o corpo de um israelense seria entregue pelo grupo palestino.

Segundo Israel, o Hamas teria violado o acordo de cessar-fogo ao atacar os seus militares que atuam na delimitação de Gaza. Por sua vez, o grupo palestino aponta 25 violações de Israel ao pacto.