Israel deve abrir 'imediatamente' o acesso de Gaza à ajuda humanitária, diz ONU

Israel deve abrir "imediatamente" todos os pontos de acesso à Faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária, disse o chefe de operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher, em entrevista à AFP nesta quarta-feira (15).

"Queremos que isso seja feito agora, dentro do marco do acordo de cessar-fogo" entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, insistiu.

Fletcher planeja viajar na quinta-feira para a importante passagem de Rafah, no lado egípcio da fronteira com o território palestino, que está fechada há meses.