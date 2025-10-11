Israel começa a transferir prisioneiros palestinos em preparação para a troca de reféns

Tropas de Israel começaram a se afastar da Faixa de Gaza na sexta-feira. JACK GUEZ / AFP

Israel iniciou a transferência de prisioneiros palestinos para duas prisões para trocá-los por reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, confirmou o serviço penitenciário israelense neste sábado (11).

"Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: o marco para a libertação de todos os reféns israelenses", informou o órgão.

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques fatais, e o Hamas tem até segunda-feira (13) para libertar os 48 reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, alguns vivos e outros mortos em cativeiro.

Veja, ponto a ponto, o plano de paz

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo deve ocorrer logo após a aceitação do plano;

Israel precisa libertar prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns;

A troca inclui também restos mortais de reféns.

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água , energia, hospitais e infraestrutura;

, energia, hospitais e infraestrutura; Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas devem ter a entrada autorizada;

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras.

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assume a gestão local;

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas.

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis deverá ser destruída sob monitoramento internacional;

Integrantes do Hamas que entregarem as armas poderão receber anistia;

Quem desejar sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político