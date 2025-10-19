Israel ataca dezenas de alvos do Hamas em Gaza após grupo romper cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo, 19, que realizaram uma nova série de ataques contra posições do Hamas na Faixa de Gaza, após o que classificaram como uma "violação flagrante do acordo de cessar-fogo" por parte do grupo. Em comunicado divulgado no Telegram, o exército israelense afirmou que "atingiu dezenas de alvos terroristas" do Hamas em toda Gaza, incluindo depósitos de armas, postos de disparo, células terroristas e outras infraestruturas do grupo.