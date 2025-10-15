Israel afirma que Hamas entregou corpo que não é de refém

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (15) que o quarto cadáver entregue na noite de terça-feira (14) pelo Hamas não corresponde ao de nenhum dos reféns de Gaza. A conclusão é do Instituto-Médico Legal e foi divulgada em um comunicado militar.
"O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", advertiu o exército israelense.
No acordo de troca assinado entre Israel e Hamas como parte da trégua mediada pelos Estados Unidos, o movimento islamista se comprometeu a entregar todos os reféns que permaneciam na Faixa de Gaza.
O Hamas libertou na segunda-feira (13) os últimos 20 reféns vivos do sequestro de 7 de outubro de 2023. Nas últimas 48 horas, o grupo também devolveu oito dos 28 cadáveres previstos.
As famílias dos reféns informaram que três dos quatro cadáveres entregues na noite de terça-feira haviam sido identificados: Uriel Baruj, Eitan Levy e Tamir Nimrodi. O Hamas entregou na segunda-feira os primeiros quatro cadáveres.