Inundações no Nepal e Índia deixam mais de 70 mortos

Mais de 70 pessoas morreram e extensos danos materiais foram provocados por inundações e deslizamentos de terra em regiões isoladas do Nepal e da Índia, onde complexas operações de resgate continuaram nesta segunda-feira(6).

Segundo os últimos dados divulgados por suas autoridades, chuvas fortes provocaram pelo menos 46 mortes no Nepal e 28 no nordeste da Índia, no sopé de Darjeeling. Os números anteriores relatavam 44 e "mais de 20 mortes", respectivamente.

Esses eventos climáticos extremos são comuns no sul da Ásia durante a estação das monções, entre junho e setembro, mas os cientistas destacam que a mudança climática agravou sua intensidade e impacto.

No Nepal, equipes de resgate conseguiram chegar ao distrito oriental de Illam, devastado por deslizamentos de terra que causaram 37 mortes.

"Tivemos que caminhar longas distâncias pelas montanhas, usando cordas para atravessar os rios transbordados", disse à AFP o policial Laxmi Bhandari.

"Agora que a chuva parou, podemos nos concentrar em fornecer suprimentos e resgatar os moradores", acrescentou.

Do outro lado da fronteira, no estado indiano de Bengala Ocidental, as autoridades anunciaram nesta segunda-feira pelo menos 28 mortes e dez desaparecidos, principalmente nas plantações de chá de Darjeeling.

"Deslizamentos de terra foram relatados em 35 locais diferentes... mais de 100 casas foram destruídas", disse à AFP o policial Praween Prakash. "O número de mortos pode aumentar quando as equipes de resgate chegarem a locais mais remotos", alertou.

"Minha casa desabou como um castelo de cartas. Tudo foi levado pela água", disse à AFP Anita Thapa, uma comerciante de 35 anos que estava fora no momento do desastre.

Centenas de turistas que visitavam as plantações de chá foram atingidos pela tempestade e começaram a deixar o local, alguns em elefantes.

"Quando acordamos na manhã de domingo, não havia mais estrada", disse à AFP Saurav Pail, de 65 anos, que estava hospedado em um hotel. "Estamos aguardando ansiosamente a oportunidade de partir".

A atual temporada de monções tem sido marcada por um aumento acentuado na precipitação normalmente registrada nesta época do ano.