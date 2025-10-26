Imprensa internacional destaca encontro entre Lula e Trump

A cúpula entre os presidentes brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e norte-americano, Donald Trump, realizada mais cedo, na Malásia, quando foram discutidos, entre outros temas, o tarifaço dos EUA contra parte dos produtos brasileiros exportados ao país, ganhou destaque na imprensa internacional.

Entre os veículos que registraram o encontro, o norte-americano The New York Times avaliou em artigo que Lula e Trump pareciam estar agitados e tinham poucas respostas em torno das negociações.

A resposta evasiva do republicano a um jornalista, logo antes reunião, de que "não é de sua conta" ao ser questionado se a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria na pauta - indicado por ele anteriormente como um dos motivos ao tarifaço contra o Brasil - também foi destaque na matéria.

O jornal lembrou que o presidente brasileiro disse ter levado uma pauta detalhada, escrita em inglês para entregar a Trump e que teria reclamado que ambos estavam perdendo tempo respondendo às perguntas da imprensa antes da reunião começar.

O passado como líder sindical de Lula foi lembrado pelo também norte-americano The Washington Post, segundo o qual a sobretaxa americana contra o Brasil acabou por apoiar a popularidade do presidente, reconhecendo a resiliência do brasileiro às imposições norte-americanas para retirar o tarifaço.

Já outro norte-americano - ABC News - registrou o encontro entre os dois presidentes, lembrando que esta que foi a primeira viagem de Trump à Ásia desde seu retorno à Casa Branca.

O espanhol El País publicou que Trump e Lula finalmente se aproximam, após uma das "piores crises na relação entre EUA e Brasil em dois séculos". O jornal lembra que Washington e Pequim também dão sinais de distensão às vésperas do encontro do republicano com o líder chinês, Xi Jinping, marcado para a próxima quinta-feira.

Já a emissora Al Jazeera reforçou a natureza positiva do encontro, lembrando que Trump o classificou como "muito bom". Mencionou ainda a afirmação do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, de que as negociações começariam imediatamente e que poderiam ser concluídas nas próximas semanas.