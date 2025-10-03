Igreja Anglicana terá pela primeira vez uma mulher na liderança

A bispa de Londres, Sarah Mullally, será a próxima arcebispa de Canterbury. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 3, e esta é a primeira vez que uma mulher foi escolhida como líder espiritual da Igreja Anglicana.

Mullally, de 63 anos, ex-enfermeira especializada em câncer que se tornou a mais jovem chefe de enfermagem da Inglaterra antes de ingressar no clero, terá de encarar sérios desafios na igreja, incluindo divisões sobre o tratamento de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Ela também terá de enfrentar preocupações de que os líderes da igreja não fizeram o suficiente para erradicar os escândalos de abuso sexual que assolam a igreja há mais de uma década.

A escolha de Mullally como arcebispa de Canterbury representa um marco importante para uma igreja que ordenou suas primeiras sacerdotisas em 1994 e sua primeira bispa em 2015. Ela sucede a 105 homens que ocuparam o cargo desde que Santo Agostinho se tornou o primeiro arcebispo de Canterbury, no ano de 597.

"Houve um tempo em que sacerdotisas - a ideia disso - parecia absurda", disse George Gross, especialista em monarquia e pensamento religioso moderno do Kings College London. "Mas já nos distanciamos muito disso. E se você pode ter uma primeira-ministra, você tem uma monarca, ao que parece, por que não pode ter uma arcebispa de Canterbury?"

Mullally substituirá o ex-arcebispo Justin Welby, que anunciou sua renúncia em novembro, após uma investigação independente constatar que ele se omitiu de informar à polícia sobre abusos físicos e sexuais em série cometidos por uma voluntária em acampamentos de verão cristãos assim que tomou conhecimento.

"A nova arcebispa enfrentará o declínio da frequência à igreja, estruturas administrativas inchadas e clérigos brigando sobre o que as pessoas fazem no quarto", disse Andrew Graystone, defensor de vítimas de abuso na igreja. "Mas o maior desafio para a nova arcebispa é restaurar a confiança após uma década de escândalos de abuso."

Mullally vê esperança apesar dos tempos incertos

Mullally se dirigiu aos fiéis pela primeira vez em seu novo cargo em um púlpito na Catedral de Canterbury, onde abriu com uma oração e falou sobre a esperança que ela vê, apesar dos tempos incertos em todo o mundo e das dificuldades dentro da igreja, referindo-se ao "legado de profundo dano e desconfiança" por não proteger os membros da igreja contra abusos.

Ela disse que seu primeiro chamado é seguir a Cristo e espalhar sua mensagem. Mas ela também abordou algumas das principais questões que a nação enfrenta, incluindo a migração que criou divisões políticas, o debate sobre um projeto de lei no Parlamento para legalizar a morte assistida, ao qual ela se opõe, e mencionou a "horrível violência" do ataque a uma sinagoga na última quinta-feira, 2, em Manchester, durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano judaico.

"Estamos testemunhando o ódio que surge através de fraturas em nossas comunidades", disse Mullally. "Sei que o Deus que está conosco se aproxima daqueles que sofrem. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de ser um povo que se posiciona ao lado da comunidade judaica contra o antissemitismo em todas as suas formas. O ódio e o racismo de qualquer tipo não podem nos separar."

A Comunhão Anglicana tem mais de 85 milhões de membros espalhados por 165 países, incluindo a Igreja Episcopal nos Estados Unidos. Embora cada igreja nacional tenha seu próprio líder, a arcebispa de Canterbury é considerada a primeira entre iguais.

Mullally observou que esse é um momento histórico para a igreja e de grande alegria para ela e para muitos - um reconhecimento das divisões existentes dentro da Comunhão Anglicana e do fato de que sua nomeação não seria bem recebida em alguns círculos.

Ela agradeceu às mulheres que a precederam e disse que pretende ser uma pastora na igreja para permitir que o ministério e a vocação de outros floresçam.

"Nem sempre acertarei", disse ela. "Mas sou encorajada pelo salmista que nos diz: 'Ainda que tropeces, não cairás de cabeça, pois o Senhor te segura pela mão'. Confio na verdade dessas palavras para mim, para vocês, para a Igreja da Inglaterra, para a nação."

A Conferência Global do Futuro Anglicano - conhecida como Gafcon - que inclui os arcebispos da Nigéria, Ruanda e Uganda e tem criticado a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo pela Igreja, disse que a nomeação foi lamentável e dividiria ainda mais a Igreja, pois afirmou que Sarah "promoveu ensinamentos antibíblicos e revisionistas sobre casamento e moralidade sexual".

"Embora haja alguns que acolherão com satisfação a decisão de nomear a bispa Mullally como a primeira mulher arcebispa de Canterbury, a maioria da Comunhão Anglicana ainda acredita que a Bíblia exige um episcopado exclusivamente masculino", disse o Rev. Laurent Mbanda em um comunicado ao grupo. "Portanto, sua nomeação tornará impossível para a arcebispa de Canterbury servir como um foco de unidade dentro da Comunhão."

Vaticano e rei Charles III acolhem nomeação de Mullally

O Vaticano parabenizou Mullally e lhe desejou boa sorte enquanto ela aborda os desafios "consideráveis" que enfrenta.

"Rezo para que o Senhor a abençoe com todos os dons necessários para o ministério tão exigente ao qual foi chamada, equipando-a para ser um instrumento de comunhão e unidade para os fiéis entre os quais servirá", disse o cardeal Kurt Koch, prefeito do Escritório do Vaticano para as Relações com os Cristãos.

As igrejas Católica e Anglicana se separaram em 1534, após o rei inglês Henrique VIII ter seu pedido de anulação de casamento negado. Meio milênio depois, as duas igrejas mantêm um diálogo teológico oficial há décadas, mas permanecem divididas em uma série de questões, incluindo a questão das bispas e da comunidade LGBTQIA+.

Mullally se tornará oficialmente arcebispa de Canterbury em uma cerimônia na Catedral de Canterbury em janeiro e, posteriormente, será empossada em uma cerimônia formal que provavelmente incluirá membros da família real.

O rei Charles III, que aprovou sua nomeação, parabenizou Mullally e destacou a importância de seu papel, que terá ramificações em todo o mundo.

O processo de escolha de Mullally, por um comitê de cerca de 20 pessoas presidido pelo ex-diretor-geral do MI5, a agência de espionagem doméstica britânica, levou quase um ano.

Não foi um processo transparente e não houve uma lista de candidatos publicada, nem uma votação aberta. Foi um processo lento de sondagem de vários grupos de interesse para descobrir qual dos bispos atuais seria capaz de liderar a Igreja.

Havia expectativa de que uma líder mulher pudesse ser escolhida pela primeira vez, embora Mullally não estivesse na lista de favoritos.

* Com Associated Press