Homem é detido por incêndio letal em Los Angeles em janeiro

Um homem foi detido sob suspeita de ter iniciado um incêndio letal que, em janeiro, devastou uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8).

Jonathan Rinderknecht, 29 anos, foi preso na terça-feira na Flórida, no leste do país, e deve comparecer ao tribunal para responder a acusações de destruição de propriedades por incêndio, em conexão com o incêndio que matou uma dúzia de pessoas e carbonizou milhares de estruturas em Pacific Palisades, em Los Angeles.

"A investigação sustenta que a irresponsabilidade de uma única pessoa causou o pior incêndio que Los Angeles já viu, provocando mortes e ampla destruição em Pacific Palisades", disse o procurador Bill Essayli.

De acordo com as investigações, o incêndio que devastou Pacific Palisades foi uma continuação de outro incêndio que assolou a região em 1º de janeiro e foi batizado de Lachman.

Rinderknecht, que trabalhava na noite de 31 de dezembro como motorista da Uber, teria deixado um passageiro em Pacific Palisades naquela noite e, em seguida, teria dirigido por uma estrada cercada por vegetação densa, onde as autoridades acreditam que ele ateou fogo.

"Embora os bombeiros tenham rapidamente controlado o incêndio Lachman, o fogo continuou a arder de forma subterrânea e oculta dentro da estrutura das raízes da densa vegetação", afirmou a Procuradoria.

Uma semana depois, as chamas se alastraram em Pacific Palisades, obrigando milhares de pessoas a fugir e reduzindo a cinzas comunidades inteiras neste enclave nas montanhas à beira-mar.

As chamas chegaram até a vizinha Malibu, com mansões luxuosas na costa californiana.

Rinderknecht já foi morador do bairro, disse Essayli. No celular dele, as autoridades encontraram imagens geradas por IA mostrando uma cidade em chamas.