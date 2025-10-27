"Hoje começa a construção de uma grande Argentina", diz Milei após vitória nas eleições legislativas

Milei votou neste domingo em Buenos Aires. LUIS ROBAYO / AFP

O presidente Javier Milei afirmou que a Argentina ultrapassou o "ponto de virada" e prometeu "avançar no caminho da reforma" após vencer as eleições legislativas deste domingo (26), um impulso para seu governo quase dois anos após assumir o cargo como ultraliberal.

— Foi um dia histórico para a Argentina — disse Milei após saber da vitória de seu partido, La Libertad Avanza (LLA), com mais de 40% dos votos em todo o país.

— Hoje superamos o ponto de virada; hoje começa a construção de uma grande Argentina — disse Milei em discurso aos seus apoiadores.

O resultado traz alívio ao governo após semanas marcadas por forte pressão sobre o peso argentino, o que levou Milei a pedir um resgate financeiro ao presidente americano Donald Trump, que havia condicionado seu apoio ao resultado das eleições.

O LLA venceu com 40,8% dos votos, à frente do partido peronista de centro-esquerda, que, em suas diversas vertentes, obteve 31,6%.

Em terceiro lugar ficou o Provincias Unidas, bloco liderado por governadores que busca romper a polarização, com 7,1% dos votos, segundo dados provisórios da Direção Nacional Eleitoral, com mais de 90% das seções eleitorais apuradas.

Com esse resultado, o partido governista ampliou sua bancada e se aproximou da terceira bancada necessária em ambas as casas para blindar os vetos presidenciais aos seus projetos de lei, aos quais o Congresso tem resistido. No entanto, precisará forjar alianças para avançar em reformas estruturais que exigem maiorias.