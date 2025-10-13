Hamas promete entregar corpos de quatro reféns nesta segunda-feira

Reféns vivos foram libertados na manhã desta segunda-feira, mas famílias aguardam corpos de 28 sequestrados. Bashar TALEB / AFP

Os corpos de quatro reféns israelenses serão entregues pelo Hamas ainda nesta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo governo de Israel.

De acordo com a lista divulgada pelo grupo terrorista, os corpos a serem devolvidos nesta segunda-feira são de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi, e Daniel Peretz. Joshi era o único que ainda não tinha tido a morte confirmada.

Ao todo, restam 28 corpos de reféns a serem devolvidos a Israel, porém, o Hamas não especificou quando entregará os outros 24.

Crítica de Israel

O ministro da defesa de Israel, Israel Katz, criticou a decisão do Hamas de devolver apenas quatro corpos e afirmou que é uma "falha no cumprimento dos compromissos". A devolução de reféns mortos faz parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na última sexta-feira (10).

Na manhã desta segunda-feira, 20 reféns vivos que eram mantidos em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza há 738 dias foram entregues. Ao mesmo tempo, Israel libertou prisioneiros palestinos que estavam presos na Cisjordânia.

O que prevê o plano de paz

Além do fim imediato da guerra e troca de reféns (vivos e mortos) e prisioneiros, o acordo prevê a entrada imediata de alimentos, água, fornecimento de energia, restabelecimento de hospitais e infraestrutura, bem como equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas.

Uma nova governança em Gaza, com um comitê palestino tecnocrático e apolítico também está previsto. Esse órgão será supervisionado pelo "Conselho da Paz", presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.