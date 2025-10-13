Hamas entrega corpos de quatros reféns israelenses; saiba quem são

Veículos da Cruz Vermelha foram enviados à Faixa de Gaza para buscar os reféns libertados. Bashar TALEB / AFP

Horas após libertar 20 reféns vivos, o grupo terrorista Hamas entregou ao governo de Israel, no início da tarde desta segunda-feira (13), os corpos de quatro israelenses. Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e o Capitão Daniel Peretz foram mortos durante a guerra.

A entrega dos corpos integra o acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, assinado nesta segunda pelos Estados Unidos, Egito, Turquia e Catar. A expectativa é de que o grupo palestino ainda entregue mais 24 corpos de israelenses.

— Esforços estão sendo feitos em todos os níveis para pressionar pela continuação do processo de devolução dos corpos dos mortos. Exigimos que o Hamas cumpra sua parte do acordo. Não esquecemos (os reféns) por um momento sequer e não descansaremos até que todos retornem às suas famílias e sejam enterrados em Israel. — disse o brigadeiro-general Effie Defrin, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI) em um vídeo.

O Hamas não confirmou quando vai entregar os corpos dos demais 24 israelenses que morreram sob seu poder na Faixa de Gaza.

Veja quem são os quatro israelenses que tiveram seus corpos entregues pelo Hamas

Guy Illouz, 26 anos

Técnico de som, Guy Illouz foi baleado durante o festival Supernova em outubro de 2023. Conforme O Globo, o jovem foi encaminhado para um hospital em gaza, mas não recebeu o tratamento médico adequado e faleceu.

A morte foi confirmada por reféns que foram liberados pelo Hamas em dezembro de 2023. Illouz tocava violão e estudou filosofia e psicologia.

Yossi Sharabi, 53 anos

Pai de três filhos, Yossi Sharabi foi sequestrado durante os ataques de 7 de outubro de 2023. Ele estava em sua casa, no kibutz Be'eri, junto com o irmão, Eli Sharabi – libertado em fevereiro deste ano.

Investigações da FDI concluíram que Yossi faleceu após o desabamento de um prédio, durante um ataque israelense à Faixa de Gaza, em fevereiro de 2024.

Bipin Joshi, 24 anos

Estudante de agricultura nepalês, Bipin Joshi foi sequestrado no kibutz Alumim. Conforme a família dele, o telefone do jovem foi rastreado pelo Serviço de Inteligência de Israel na Faixa de Gaza.

Daniel Peretz, 22 anos