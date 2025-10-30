Hamas anuncia a entrega a Israel dos corpos de dois reféns

Corpos serão entregues à Cruz Vermelha por volta das 16h. Bashar TALEB / AFP

O braço armado do Hamas anunciou que entregará os restos mortais de mais dois reféns a Israel nesta quinta-feira (30). O movimento faz parte do acordo de cessar-fogo vigente na Faixa de Gaza.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam "entregarão os corpos de dois prisioneiros israelenses às 16h, horário de Gaza" (11h no horário de Brasília), afirmou o grupo no Telegram.

O acordo de cessar-fogo anunciado em 10 de outubro prevê que o Hamas entregue os corpos de 28 reféns para Israel. Até o momento, o grupo palestino concluiu a entrega de 15.

Incialmente, a expectativa é que os restos mortais dos 28 israelenses mortos na Faixa de Gaza fossem entregues no dia 13 de outubro – mesmo dia em que os 20 reféns vivos foram liberados. No entanto, o Hamas alega dificuldades para localizar os corpos no "território destruído".

Violações do acordo

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ordenou novos ataques ao Hamas na Faixa de Gaza na terça-feira (28) – dia em que o corpo de um israelense seria entregue pelo grupo palestino.

Segundo Israel, o Hamas teria violado o acordo de cessar-fogo ao atacar seus militares que atuam na delimitação de Gaza. Por sua vez, o grupo palestino aponta 25 violações de Israel ao acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 10 de outubro.