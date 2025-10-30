Furacão Melissa provoca ao menos 30 mortes após passagem por países do Caribe

Pessoas em todo o norte do Caribe retiram nesta quinta-feira (30) os destroços causados pela destruição do furacão Melissa, enquanto o número de mortes provocadas pela tempestade aumenta. Somente no Haiti, ao menos 25 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas. Também há registro de mortes na Jamaica. Ao todo, são contabilizadas 30 mortes até o momento no Caribe.

Na quarta-feira (29), a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a devastação provocada pelo fenômeno atingiu níveis sem precedentes. Espera-se que o Melissa passe a oeste das Bermudas até o fim desta quinta-feira.

O Melissa também provocou quatro mortes na Jamaica e uma na República Dominicana.

Leia Mais Hamas anuncia a entrega a Israel dos corpos de dois reféns

Impacto na Jamaica

O barulho de maquinaria pesada, o lamento das motosserras e o cortar de facões ecoavam pelo sudeste da Jamaica, enquanto trabalhadores do governo e moradores começavam a desobstruir estradas em uma tentativa de alcançar comunidades isoladas que sofreram um impacto direto de uma das tempestades atlânticas mais poderosas já registradas.

Moradores atônitos vagavam, alguns observando suas casas sem telhado e pertences encharcados espalhados ao redor.

— Eu não tenho mais uma casa — disse angustiado Sylvester Guthrie, morador de Lacovia, em St. Elizabeth, enquanto segurava a sua bicicleta, a única posse de valor que restou após a tempestade.

— Eu tenho um terreno em outro local onde posso reconstruir, mas vou precisar de ajuda — avaliou o trabalhador da área de saneamento.

Voos de ajuda emergencial começaram a pousar no principal aeroporto internacional da Jamaica, que reabriu na tarde de quarta-feira, enquanto equipes distribuíam água, comida e outros suprimentos básicos.

— A devastação é enorme — disse o ministro dos transportes da Jamaica, Daryl Vaz.

Leia Mais Cinco novos suspeitos de participar de roubo no Louvre são presos em Paris

Alguns jamaicanos se perguntavam onde iriam morar.

— Agora estou sem casa, mas tenho de ter esperança porque estou vivo — disse Sheryl Smith, que perdeu o telhado de sua casa.

As autoridades disseram que encontraram pelo menos quatro corpos no sudoeste da Jamaica.

O primeiro-ministro Andrew Holness disse que até 90% dos telhados na comunidade costeira no sudoeste de Black River foram destruídos.

— Black River é o que você descreveria como o marco zero — afirmou. — As pessoas ainda estão tentando assimilar a destruição.

Mais de 25 mil pessoas permaneciam aglomeradas em abrigos por todo o lado oeste da Jamaica, com 77% da ilha sem energia elétrica.

O Melissa atingiu o solo jamaicano na terça-feira (28), como um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico, com ventos máximos de 295 km/h, antes de perder força e seguir para Cuba.

Morte e inundações no Haiti

Steven Guadard, que mora em Petit-Goâve, disse que o Melissa matou toda a sua família.

— Eu tinha quatro crianças em casa: um bebê de um mês, um de sete anos, outro de oito anos e mais um que estava prestes a completar quatro anos — disse ele.

A Agência de Proteção Civil do Haiti disse que o furacão Melissa matou pelo menos 20 pessoas em Petit-Goâve, incluindo 10 crianças. Também danificou mais de 160 casas e destruiu outras 80.

Oficiais alertaram que 152 pessoas com deficiência na região sul do Haiti precisavam de assistência alimentar emergencial. Mais de 11,6 mil pessoas permaneceram abrigadas no Haiti por causa da tempestade.

Recuperação lenta em Cuba

Enquanto isso, em Cuba, as pessoas começaram a desobstruir estradas e rodovias com equipamentos pesados e até contaram com a ajuda do exército, que resgatou pessoas presas em comunidades isoladas com risco de deslizamentos de terra. Não foram relatadas mortes depois que a Defesa Civil retirou mais de 735 mil pessoas em todo o leste de Cuba. Eles estavam começando a voltar para casa lentamente.

— Estamos limpando as ruas, desobstruindo o caminho — disse Yaima Almenares, uma professora de educação física da cidade de Santiago, enquanto ela e outros vizinhos varriam galhos e detritos das calçadas e avenidas, cortavam troncos de árvores caídos e removiam lixo acumulado.

Nas áreas mais rurais fora da cidade de Santiago de Cuba, a água permaneceu acumulada em casas vulneráveis na noite de quarta-feira enquanto os moradores retornavam de seus abrigos para recuperar camas, colchões, cadeiras, mesas e ventiladores que haviam elevado antes da tempestade.

Uma reunião da Defesa Civil televisionada, presidida pelo presidente Miguel Díaz-Canel, não forneceu uma estimativa oficial dos danos. No entanto, autoridades das províncias afetadas — Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo e Las Tunas — relataram perdas de telhados, linhas de energia, cabos de telecomunicações de fibra óptica, estradas cortadas, comunidades isoladas e perdas de plantações de banana, mandioca e café.

Os oficiais disseram que a chuva foi benéfica para os reservatórios e para aliviar uma grave seca no leste de Cuba.