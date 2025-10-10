Guerra tecnológica, presidente cantor e adubação em montanha: a semana mundial em imagens

Drones desempenham papel fundamental no conflito entre ucranianos e russos. YURIY DYACHYSHYN / AFP

Um soldado ucraniano pilota um drone durante a competição Wild Drones, que simula situações de guerra utilizando estas aeronaves controladas remotamente como armas, em meio ao conflito frente a Rússia.

Tradicional festival reuniu milhares de devotos. Sai Aung MAIN / AFP

Budistas birmaneses celebram o festival Thadingyut (festival das luzes, em português) em um templo em Yangon, no Mianmar.

Presidente se apresentou diante de apoiadores na Arena Movistar. Luis ROBAYO / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, canta durante o lançamento do seu novo livro, A Construção de um Milagre, em Buenos Aires.

Tempestade tropical inundou toda a costa do Vietnã. Nhac NGUYEN / AFP

Um trabalhador limpa o sistema de drenagem das ruas de Hanoi em meio à enchente causada pela tempestade tropical Matmo, no Vietnã.

Imagem aérea mostra como encostas de montanhas são adubadas. Ernesto BENAVIDES / AFP

Trabalhadores rurais adubam a terra com guano, um fertilizante natural de excrementos de aves e morcegos rico em nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes, em uma plantação de Isla Santa, no Peru.

Manifestantes demandam a resignação do presidente de Madagascar. Luis TATO / AFP

Manifestante caminha em meio ao fogo e fumaça durante os protestos contra o governo de Madagascar na capital Antananarivo.

Ex-ministro francês Robert Badinter foi indicado para descansar no Panthéon. Ludovic MARIN / AFP