Guerra tecnológica, presidente cantor e adubação em montanha: a semana mundial em imagens

Um soldado ucraniano pilota um drone durante a competição Wild Drones, que simula situações de guerra utilizando estas aeronaves controladas remotamente como armas, em meio ao conflito frente a Rússia.
Budistas birmaneses celebram o festival Thadingyut (festival das luzes, em português) em um templo em Yangon, no Mianmar.
O presidente da Argentina, Javier Milei, canta durante o lançamento do seu novo livro, A Construção de um Milagre, em Buenos Aires.
Um trabalhador limpa o sistema de drenagem das ruas de Hanoi em meio à enchente causada pela tempestade tropical Matmo, no Vietnã.
Trabalhadores rurais adubam a terra com guano, um fertilizante natural de excrementos de aves e morcegos rico em nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes, em uma plantação de Isla Santa, no Peru.
Manifestante caminha em meio ao fogo e fumaça durante os protestos contra o governo de Madagascar na capital Antananarivo.
Fechando a semana, franceses prestam homenagens ao ex-ministro da Justiça Robert Badinter, responsável pela abolição da pena de morte no país em 1981. Badinter foi indicado um ano após a sua morte ao Panthéon, um mausoléu que abriga os restos mortais de figuras importantes da história da França.