Grupo ilegal sequestra nove membros de missão médica na Colômbia

Nove integrantes de uma missão médica foram retidos por um grupo ilegal no sul da Colômbia, denunciou na quarta-feira(8) a ONU.

Os profissionais de saúde foram sequestrados em La Plata, um município do departamento de Huila com forte presença de dissidentes da extinta guerrilha Farc que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU na Colômbia pediu na rede social X a sua "imediata libertação, sãos e salvos".

Esta região da Colômbia enfrenta uma crise de segurança devido à atividade dos guerrilheiros que extorquem os agricultores, incluindo produtores de café.

O país sul-americano atravessa a pior onda de violência desde o desarmamento da maior parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que se transformou em partido político.

O presidente, o esquerdista Gustavo Petro, tenta sem sucesso negociar com vários grupos rebeldes.