Grupo de 200 militares americanos supervisionará trégua em Gaza

Um grupo de 200 militares americanos será destacado para o Oriente Médio para supervisionar a trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas, após o acordo de paz proposto pelo presidente Donald Trump, anunciaram nesta quinta-feira (9) autoridades de Washington.

Num primeiro momento, o chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, "terá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações", informou à imprensa um alto oficial.

Junto com eles, também haverá militares do Egito, do Catar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos, apontaram as fontes. Outro oficial precisou que "não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza".

"A ideia é fazê-lo de forma colegiada, por assim dizer. E os israelenses, obviamente, estarão em contato permanente com eles", disse o oficial.

As fontes indicaram que colocar o almirante Cooper no comando daria "confiança e segurança aos países árabes".

O pessoal americano será encarregado de "ajudar a criar o centro de controle conjunto e depois integrar todas as demais forças de segurança que estarão ali para evitar conflitos com as FDI (Forças de Defesa de Israel)", disseram as fontes.