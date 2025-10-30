Governo Trump anuncia novo ataque a embarcação no Pacífico; ação deixou quatro mortos

Segundo secretário de Guerra, quatro pessoas morreram. @SecWar / Reprodução

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (29) que as Forças Armadas do país atacaram mais uma embarcação no Pacífico, acusada de contrabando de drogas, matando quatro homens.

O anúncio de Hegseth na rede social X ocorre um dia após ataques dos EUA terem matado mais de uma dúzia de pessoas em quatro barcos no Pacífico Leste, elevando o número de mortos da campanha militar antidrogas do presidente Donald Trump para pelo menos 62.

"Hoje, sob ordens do Presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou um ataque letal contra mais uma embarcação de narcotráfico operada por uma Organização Terrorista Designada (OTD) no Pacífico Oriental", escreveu o secretário.

Segundo Hegseth, a embarcação alvo era conhecida pelo serviço de inteligência por estar envolvida no contrabando de narcóticos e "transitava por uma rota de narcotráfico conhecida, e transportava drogas".

"Quatro narcoterroristas do sexo masculino estavam a bordo da embarcação e foram mortos durante o ataque, que ocorreu em águas internacionais. Nenhuma força americana foi ferida neste ataque", completou.

Hegseth completou que o Departamento de Guerra "continuará a caçá-los e eliminá-los onde quer que operem".

