Governo dos EUA diz que conversa com Vieira foi "muito positiva", e que reunião com Lula e Trump será agendada

Duração total da reunião foi de aproximadamente uma hora. Itamaraty / Divulgação

O Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira (16) que a conversa entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi "muito positiva em relação ao comércio" e nas "questões bilaterais em andamento".

Ambos os lados também concordaram em trabalhar juntos para agendar uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva o mais cedo possível.

Brasil e EUA irão "colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes no futuro imediato e estabelecer um caminho de trabalho adiante", acrescentou a nota.

Reunião entre Vieira e Rubio

Na pauta do encontro ocorrido nesta quinta, em Washington, um dos principais assuntos foi a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros exportados ao país. De acordo com Vieira, a reunião representa "um princípio auspicioso" das negociações "para normalizar e abrir novos caminhos para as negociações bilaterais".

— Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias — disse Vieira.

Neste período, o governo dos Estados Unidos também sancionou autoridades brasileiras com a Lei Magnitsky e outras punições, como revogação de visto.

Segundo interlocutores, a reunião foi dividida em duas partes, com duração total de aproximadamente uma hora. Por volta das 18h20min (horário de Brasília), o chanceler brasileiro falou rapidamente à imprensa: