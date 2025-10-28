Governo dos EUA anuncia acordo de US$ 80 bilhões para gerar energia nuclear para IA

O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de "parceria estratégica" de 80 bilhões de dólares (430 bilhões de reais) para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de inteligência artificial, anunciou a empresa Westinghouse nesta terça-feira (28).

A nova parceria entre o governo americano e a Brookfield Asset Management e a Cameco, proprietária da Westinghouse, "acelerará a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos", afirmou a empresa em um comunicado.

A Westinghouse não especificou quando os reatores nucleares começarão a funcionar. Um porta-voz da empresa disse que o acordo está relacionado à ordem executiva de Trump, emitida em maio, para ter 10 "novos grandes reatores com projetos completos em construção até 2030".

O governo dos EUA financiará o projeto, disse o porta-voz.

Este é o maior investimento de Washington em energia nuclear desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro.

Gigantes da tecnologia, como Google e Microsoft, também revelaram investimentos nucleares significativos para atender à alta demanda energética da IA.

A iniciativa "ajudará a concretizar a grande visão do presidente Trump de energizar totalmente os Estados Unidos e vencer a corrida global da inteligência artificial", disse o secretário de Energia, Chris Wright.

"O presidente Trump prometeu um renascimento da energia nuclear e agora está cumprindo", destacou.